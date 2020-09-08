Çukur dizisindeki Seren Erdenet rolünü kim oynuyor gerçek adı ne?

SHOW TV'nin fenomen olan dizisi Çukur 4. sezonu ile başladı. Sosyal medyanın da konusu olan Çukur'a yeni sezonda yeni oyuncular geldi. En dikkat çeken isimlerden biri de Çukur'da Seren Erdenet karakterine hayat veren güzel oyuncu İrek Sak oldu. Aslen Sivaslı olan 34 yaşındaki İrem Sak'ın hayatı ve oynadığı diziler merak konusu oldu.

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SOW TV'nin fenomen olan reyting rekorları kıran dizisi Çukur 4. sezonu ile başladı, seyircinin özlemi sona erdi. Yeni sezonun ilk bölümü ile sosyal medyanın da konusu olan Çukur'a yeni sezonda yeni oyuncular da katıldı. Dizinin en dikkat çeken oyuncularından biri de Cengiz Erdenet'in kızı Seren Erdenet'i oynayan İrem Sak oldu. Aslen Sivaslı olan ve 34 yaşındaki İrem Sak'ın hayatı ve oynadığı diziler merak edildi.

Son bölümünde Çağatay Erdenet’ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke’nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı’yla karşı karşıya gelmesi hem Koçovalılar hem Erdenetler için artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını göstermişti.

İrem Sak kimdir: İrem Sak, 1986 yılında Sivas'ta doğdu. Çerkes kökenlidir. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlayıp, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda yer alan oyuncu, 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Sizinkiler adlı oyunda Zeytin karakterini canlandırdı. Aynı yıl içinde Domino's Pizza, Garanti Bankası, Coffee Mate, Allianz, Teknosa ve Money Club reklamlarında oynadı. İlk kamera deneyimini Şen Yuva adlı dizide Şehrazat karakteriyle edindi.

Ardından 2011 yılında Meltem Bozoflu'nun yönettiği bir BKM yapımı olan 5'er Beşer programında Sinem karakterini canlandırdı, fakat 5'er Beşer programının televizyon ömrü çok uzun sürmedi. Kanal D'de yayımlanan ve senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı "Yalan Dünya" adlı dizide Tülay karakterini canlandırdı. 2012 Altın Kelebek Ödül Töreni'ni Sarp Apak ve Öner Erkan ile birlikte sundu.

3 yıl aranın ardından 2015'te Güldür Güldür'e döndü. 2017'de 28. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Martı adlı dram filmiyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı. 2018'de Güldür Güldür'den ayrıldı. Dönerse Senindir, Ölümlü Dünya ve Düğüm Salonu filmlerinde rol alan oyuncu 2019'da Bir Aile Hikayesi adlı dram dizisinde Müjde Güneş karakterini canlandırdı.