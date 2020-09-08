Koronavirüse karşı sonbaharda bu kurallara dikkat!

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, yaz aylarındaki rehavet nedeniyle yeniden artan vakaların önüne geçmek için dikkat edilmesi gereken kuralları tek tek sıraladı.

Abone ol

Sonbahar ve kış aylarında vakaların daha da artabileceği hatta Covid-19'un griple birlikte daha ağır seyredeceği öngörülüyor… Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu'na corona virüsüne karşı bu aylarda nelere dikkat etmemiz gerektiğini sordum. İşte açıklamaları…

Ülkemizde özellikle tatil turizminin açılmasıyla halk üç ay süren daha önce görülmemiş kısıtlamalardan kurtulmanın heyecanıyla toplu eğlencelere (düğün, asker uğurlama vs) ve eğlence mekanlarında (restoran, kafe vs) bir araya gelmeye ve en kötüsü sürekli vurgulanan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamaya başladı. Yaz tatillerindeki yoğun kalabalık, kapalı mekanlardaki eğlenceler ve bayram tatillerindeki kucaklaşmalar birer hafta sonra vaka sayısında artışlara ve Ağustos ayından itibaren hızlı artışa neden olarak hepimize faturalandı.

''Eylül ayında sayılar endişe verici''

Günlük vaka sayılarının 1500'ün üstüne çıktığı Eylül ayında sayılar endişe vericidir. Ayrıca 21 Eylül'de ilkokul, ortaokul ve liselerin yüz yüze eğitime başlama hazırlığı, 3 Ekim'de üniversitelerin açılması aylardır engellenen milyonlarca çocuk ve gencin bir araya gelişiyle salgının artışa geçme korkusunu doğurmaktadır. Eğitim ve sosyal yaşamın eskiden alışıldığı gibi devam edemeyeceği bir dönemi yaşıyoruz. Bu dönemi ancak akılcı ve kurallara uygun şekilde yaşarsak toplum olarak en az zararla atlatabiliriz.

''Tedbirler gevşetilmemeli''

Virüsten korunmak için Sağlık Bakanlığının vaka sayısı artışına göre uygulamaya koyacağı kuralları özgürlüğün kısıtlanması olarak değil ulusal mücadele olarak görmek gerekir. Evden çıkarken maske takmayı hastalıktan en etkili korunma yöntemi olarak benimsemek, maskenin hem ağız hem burnu kapatmasına dikkat etmek, elleri ağız ve buruna dokunmamak, herkesin dokunabildiği yüzeylerle temas ettikten sonra elleri yıkamak veya el dezenfektanı ile temizlemek çok önemli.

Kapalı mekanlara dikkat

Kimseyle iki metreden yakın mesafede durulmamalı. Bu kurala uymak asansör, otobüs, bekleme salonları gibi yerlerde zor olabilir. Bu nedenle kalabalık ise asansöre binmemek merdiven kullanmak çok daha sağlıklı bir seçenek olacaktır. Sosyal iletişim her yaştan kişi için gereklidir. Ancak kapalı mekanlarda kalabalığa girmemek önümüzdeki aylarda hayat kurtarıcı olacaktır.

''Kimseyi riske atmaması gerekir''

Covid-19 belirtileri olan kişilerin sağlık kuruluşlarına başvurması, pozitif çıkanların belirtilen sürelerde evde izole olarak, kimseyi riske atmaması gerekir. Covid-19 tanısı alan kişilerle temas edenlerin de sağlık kuruluşlarına başvurması gerekli ve önemlidir. Çocuk ve gençlerin Covid-19 virüsünü alsa bile belirti vermeyeceği ve hastalığın ülkemizde başta 25-49 yaş grubu, sonra 15-24 yaş grubu olmak üzere genç yaş grubunda daha sık görülmesi nedeniyle hiç hastalık belirtisi olmayanların da hastalık bulaştırabileceği, kuralların herkesi kapsadığı unutulmamalıdır.