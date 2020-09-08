Bursa'da taksici tecavüz etti fuhuş yaptırdı! Yaşadıklarını tek tek anlattı
BURSA merkezli yapılan büyük fuhuş operasyonunun ardından acı dolu hikayeler ortaya çıktı
Bursa merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan fuhuş operasyonunda yakalanan 8 hayat kadınını, fuhuş yapmaya zorlayan 15 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 13 mağdur ve 59 müştekinin ifadesi alınarak gerçekleştirilen fuhuş operasyonunun ardından acı dolu hikayeler ortaya çıktı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler geçtiğimiz Cuma günü Bursa merkezli İstanbul, Kocaeli ve Antalya illerinde, zorla kadınları fuhşa zorlayan kişilere yönelik operasyon yaptı.
15 kişi gözaltında: 13 mağdur ve 59 müşterinin ifadesi alınarak çok sayıda farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 8 hayat kadını ve onları fuhuşa zorlayan 1’i İstanbul, 1’i Kocaeli, 1'i Antalya ve 12'si Bursa’da olmak üzere toplam 15 kişi gözaltına alındı.
Polis üniforması ele geçirildi: Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 14 adet cep telefonu, 14 bin 600 lira ve 100 dolar, 1 adet polis üniforması, 4 dizüstü bilgisayar, 10 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 13 adet fişek, 1 adet bilgisayar harddisk, 3 adet flash disk, 1 adet micro disk, 1 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 44 fişek ele geçirildi.