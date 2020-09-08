Bursa'da taksici tecavüz etti fuhuş yaptırdı! Yaşadıklarını tek tek anlattı

15 kişi gözaltında: 13 mağdur ve 59 müşterinin ifadesi alınarak çok sayıda farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 8 hayat kadını ve onları fuhuşa zorlayan 1’i İstanbul, 1’i Kocaeli, 1'i Antalya ve 12'si Bursa’da olmak üzere toplam 15 kişi gözaltına alındı.