Genç kızı istismar eden sapık şeyh Fatih Nurullah 3 kez parayla örtbasa çalışmış

12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklanan Eyyup Fatih Şağban hakkında 48 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıkarken sapık şeyhin iğrenç olayı 3 kez örtbas etmeye çalışmış.

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Sakarya Akyazı Kuzuluk Mahallesi’ndeki Uşşaki tarikatı dergahında 12 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar olayı ile ilgili iddianamenin ayrıntıları netleşti.

İddianamede tarikat şeyhi Eyyup Fatih Şağban’ın “Çocuğun zincirleme cinsel istismarı” suçundan 12 yıldan 22,5 yıla, “Hürriyetinden yoksun kılma” suçundan da 3 yıl 4 aydan 26 yıl 3 aya kadar olmak üzere toplamda; 15 yıl 4 aydan 48 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

Dosyada Şağban’ın işlediği suç hakkında; mağdur çocuğun anlattıkları, yakınlarının tanıklıkları, adli tıp raporları ve diğer deliller yer alıyor.

100 lira vererek susturmaya çalıştı

SÖZCÜ'de yer alan habere göre; Fatih Nurullah takma adını kullanan sapık şeyh, ilk istismarda mağdur çocuğa 100 lira vererek susturmaya çalıştı. Ardından, istismarlarına devam etti ve son istismarında odanın kapısını da kilitleyerek “Hürriyetinden yoksun kılma” suçunu da işledi. Çocuğun başına gelenleri yakınlarıyla paylaşması üzerine, ilk önce başka bir ilde yaşayan hala sapık şeyhten hesap sormaya çalıştı.

Bu kez 10 bin lira teklif etti

Kendini “Evliyadır şaşar, embiyadır şaşmaz. Biz de nefis taşıyoruz. Masum bir hata işlemiş olabiliriz” sözleriyle savunmaya çalışan şeyh, bu kez 10 bin lira teklif etti. En sonunda da çocuğun babası devreye girdi. Baba bir yandan olan biteni anlamaya çalışırken diğer yandan da kanıt toplamaya çalıştı.

Babaya 70 bin lira önerdi

Şeyh, o çabalar sırasında çocuğun babasından İBAN numarası istedi, 70 bin lira önerdi, “… Belki de senin kızına piyango konmuştur” dedi ve “Allah dostlarının hatalarında bile hayır vardır” diyerek sapıklığına dini anlamlar yüklemeye çalıştı.

Ağır cezada hakime hesap verecek

İddianamede sapık şeyhin 10 yaşındaki bir başka çocuğa istismarda bulunduğuna dair tanıklıkla ilgili ne gibi bir işlem yapıldığı yer almadı. 58 yaşındaki şeyh, Akyazı Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianame çerçevesinde 13 Kasım’da Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde hakim karşısında hesap verecek.