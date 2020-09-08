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Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibariyle başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibariyle başladı." dedi.

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Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin başladığını duyurdu.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Selçuk, "Nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül’de, 6-8 olanlara 9 Eylül’de yapılacak" dedi. 

Öte yandan sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri, PTT aracılığıyla yapılacak.

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