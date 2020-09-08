Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibariyle başladı

Genç kızı istismar eden sapık şeyh Fatih Nurullah 3 kez parayla örtbasa çalışmış

100'e yakın kaymakam ve vali yardımcısı FETÖ'den açığa alındı! İşte o isimlerin tam listesi

Selçuk Üniversitesi'nde makam odasında tecavüz! Rektörlük skandalla ilgili kararını verdi

Trump aşı için tarih verdi: Yakında çok büyük bir sürprizle karşılaşabilirsiniz