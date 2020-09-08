Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibariyle başladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibariyle başladı." dedi.Abone ol
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin başladığını duyurdu.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Selçuk, "Nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül’de, 6-8 olanlara 9 Eylül’de yapılacak" dedi.
Öte yandan sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri, PTT aracılığıyla yapılacak.