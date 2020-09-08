Çocuklarda kanser belirtileri neler? Onkoloji uzmanından ciddi uyarılar

Dünyada her 3 dakikada bir çocuğa kanser tanısı konulduğunu hatırlatan Çocuk Onkolojisi Uzmanı Dr. Asım Yörük, çocuklarda kanseri yenme oranının daha yüksek olduğunu ancak hastalığın daha saldırgan olduğunu ifade etti. Uzman doktor, çocuklarda geçmeyen şişlik ve ağrıya dikkat çekerken kanser hastalıklarının belirtilerini sıraladı.

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İstatistikler, çocukluk çağı kanserlerinin tüm kanserlerin yüzde 2’sini oluşturduğunu gösteriyor. Uzmanlar tanım olarak 15 yaş altı çocuklarda görülen kanserlerin bu gruba girse de, hastaların yarısının tanıyı 5 yaşın altında aldığına dikkat çekiyor. Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Çocuk Onkolojisi Uzmanı Dr. Asım Yörük, çocuklarda dikkate alınması gereken belirtileri sıraladı.

Yaşa ve kanser tipine göre değişmekle birlikte çocuk kanserlerinin görülme sıklığında 1980’den itibaren her yıl düzenli fakat küçük oranlarda artış yaşandığını dile getiren Çocuk Onkolojisi Uzmanı Dr. Asım Yörük, 5 yaş altındaki çocuklarda özellikle lösemilerde, bazı beyin tümörlerinde, nöroblastom (böbrek üstü bezi kanseri) ve hepatoblastomda (karaciğer kanseri) görülme sıklığının arttığına işaret etti.

Radyasyon gibi etkenler genetik faktörlerle birleşince...

Bu artışın nedenini ise, kimyasallar, radyasyon, virüsler gibi çevresel faktörlere maruz kalmak ve bu maruziyetin genetik faktörlerle birleşmesi olarak gösterdi.

Uzmana göre, çocuklarda sık görülenler: “Lösemiler yüzde 31, beyin ve omurilik tümörleri yüzde 26, lenfomalar yüzde10, yumuşak doku sarkomları yüzde7, nöroblastom yüzde 6, Wilms’ tümörü yüzde 5, kemik tümörleri yüzde 4, germ hücreli tümörler yüzde 3, retinoblastom yüzde 3, karaciğer tümörleri yüzde 2 ve diğerleri yüzde 3.”

Bu belirtiler kesin olarak kansere özgü değil

Tüm çocukluk çağı kanserleri göz önüne alındığında, kanser tipine ve yayılımına göre değişmekle birlikte iyileşme oranının yüzde 65 civarında olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Asım Yörük, çocukluk çağı kanser belirtilerinin hiçbirinin kansere özgü olmadığını ve çeşitli nedenlerden kaynaklanabileceğine işaret etti.

Geçmeyen şişlik ve kalıcı ağrıya dikkat

“Ancak yeterli tedaviye cevap vermeyen ve 2-3 haftadan daha uzun süren, nedeni saptanamayan herhangi bir belirti malign bir tümör şüphesini akla getirmelidir” diye konuşan Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkolojisi Uzmanı Dr. Asım Yörük çocuklarda dikkate alınması gereken belirtileri sıraladı:

“Devam eden, açıklanamayan kilo kaybı, genellikle sabahları, kusma ile birlikte olan baş ağrısı, kemiklerde, eklemlerde, sırtta veya bacaklarda geçmeyen şişlik veya kalıcı ağrı, özellikle karın, boyun, göğüs, pelvis veya koltuk altlarında şişlikler, vücutta morluklar, kanama veya döküntü, iyileşmeyen enfeksiyonlar, göz bebeği arkasında beyazımsı renk, devam eden bulantı veya bulantı olmadan kusma, sürekli yorgunluk veya belirgin solukluk, aniden ortaya çıkan ve devam eden göz veya görme bozuklukları, nedeni saptanamayan tekrarlayan veya sürekli ateş.

"Tehlike işareti olarak kabul edilen bazı semptomlar daha özgüldür ancak yine de kanser tanısı koydurmaz. Bunlar; 2 santimetreden daha büyük lenf bezi büyümesi (özellikle sert, hassas olmayan, sabit veya supraklaviküler bölgede), sabah kusması (özellikle baş ağrısı veya diğer nörolojik semptomlarla ilişkili ise), ani gelişen görme bozuklukları, solukluk ile birlikte ateş veya geçmeyen ateşle birlikte olan gece terlemeleridir."