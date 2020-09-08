BIST 1.101
DOLAR 7,47
EURO 8,82
ALTIN 463,76
HABER /  GÜNCEL

Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi astsubay Samsun'da yakalandı

MUĞLA'da hakkında arama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi astsubay, Samsun'da gözaltına alındı.

Abone ol

Hakkında arama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi astsubay düzenlenen operasyonla Samsun'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve açığa alınan astsubay H.Ö'yü yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyete götürüldü.

SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemide 12 çocuk hayatını kaybetti, yaş ortalaması düşüyor
Erdoğan 'gerekirse çıkılmalı' demişti! İşte AK Parti'nin ''İstanbul Sözleşmesi'' kararı
Genç kızı istismar eden sapık şeyh Fatih Nurullah 3 kez parayla örtbasa çalışmış
100'e yakın kaymakam ve vali yardımcısı FETÖ'den açığa alındı! İşte o isimlerin tam listesi
Selçuk Üniversitesi'nde makam odasında tecavüz! Rektörlük skandalla ilgili kararını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bekir Pakdemirli'ye talimat: Yangını söndürmeden gelme
ÖNCEKİ HABERLER
Adıyaman'da evlilik teklifi ederken ihbar edilince ceza yedi
Burdur'da TIR'dan 18,7 tonluk mermer blok yola düştü
Uzmanı uyardı! Arka cepte taşınan cüzdan omurga eğriliğine yol açabilir
Sabahat Akkiraz Çukur'da Barak Söyledi Suriye'den Çıktım izleyini yıktı
Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibariyle başladı
Berker Başmanav kimdir yaşı kaç Masterchef Berker bandana krizi
Yorumlar