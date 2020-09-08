BIST 1.101
DOLAR 7,47
EURO 8,82
ALTIN 463,76
HABER /  DÜNYA

AB'den Brexit anlaşmasına uyulması çağrısı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "İngiltere'nin Brexit ayrılık anlaşmasının bazı maddelerine uymayabileceği" yönünde çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Leyen, İngiltere'nin Brexit ayrılık anlaşmasına uymasını istedi.

Abone ol

AB ve İngiltere arasındaki Brexit anlaşması, İrlanda ve Kuzey İrlanda protokolünün adada barış, istikrar ve tek pazar bütünlüğünü korumak için gerekli olduğunu belirten Von der Leyen, İngiltere'nin ayrılık anlaşması hükümlerine uymasını istedi.

Von der Leyen, "İngiliz hükümetinin, uluslararası hukuk kapsamında zorunlu ve gelecekteki ortaklık için ön koşul olan ayrılık anlaşmasını uygulayacağına güveniyorum." ifadesini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Chalres Michel de sosyal medya hesabından, "Brexit'le İngiltere'yi kaybediyor olabiliriz ama metin olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Süreç hakkında

AB'den 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlikle ticaret başta olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

Müzakerelerde ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenliğe kadar çeşitli konular ele alınıyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemide 12 çocuk hayatını kaybetti, yaş ortalaması düşüyor
Erdoğan 'gerekirse çıkılmalı' demişti! İşte AK Parti'nin ''İstanbul Sözleşmesi'' kararı
Genç kızı istismar eden sapık şeyh Fatih Nurullah 3 kez parayla örtbasa çalışmış
100'e yakın kaymakam ve vali yardımcısı FETÖ'den açığa alındı! İşte o isimlerin tam listesi
Selçuk Üniversitesi'nde makam odasında tecavüz! Rektörlük skandalla ilgili kararını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bekir Pakdemirli'ye talimat: Yangını söndürmeden gelme
ÖNCEKİ HABERLER
Okullar açılacak mı 2020 son geldi 1. sınıflara yeni formül
Akif Beki koronavirüse yakalandı! Bana bulaşmaz diyenlere bakın ne mesaj verdi
Yüzlerce kişiyi DEAŞ’a gönderdi 10 çocuğundan hiçbirini göndermedi
Eğitim-Sen’den 172 okulda koronavirüs görüldü iddiası! Okulların listesini yayınladılar
Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi astsubay Samsun'da yakalandı
Muharrem ayı ne zaman bitecek, 2020 safer ayı ne zaman?
Yorumlar