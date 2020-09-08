Akif Beki koronavirüse yakalandı! Bana bulaşmaz diyenlere bakın ne mesaj verdi

Deneyimli gazeteci Akif Beki gazetedeki köşesinden koronavirüse yakalandığını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, bugünkü köşesinde koronavirüse yakalandığını duyurdu.



49 yaşındaki deneyimli gazeteci köşesinde "Galapagos Adaları’nda, türlerin kökenini ararken Darwin’i görmüş yaşlı bir kaplumbağaya rastlama ihtimalim daha yüksek gibi geliyordu. Corona’ya yakalanma ihtimalim daha yüksekmiş. Yanıldığımı geçen hafta öğrendim" ifadelerini kullanarak koronavirüse yakalandığını duyurdu. Beki, “bana bulaşmaz” diyenlere “korkun” mesajı verdi.



Akif Beki kimdir?

2 Temmuz 1971'de Bingöl'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde yaptı. Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü, Arap Dili ve Edebibiyatı Ana Bilim Dalı bölümünde okudu. Henüz üniversite öğrencisiyken gazetecilik mesleğine de başlamıştı. İlk önce muhabir olarak 1990 yılında gazetecilik yaptı.







Sonraları Zaman Gazetesi, Flash Tv, Haftalık İzlenim, Yeni Şafak, Yeni Yüzyıl ve Turkish Daily News gibi medya kuruluşlarında çalıştı. 1998 yılında Kanal 7'nin Washington temsilciliğine atandı. 2001'de aynı kanalın Ankara temsilcisi olarak görevine devam etti. Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde dizi yazıları yayınladı.Aynı gazete, Beki'nin cemaat ve tarikat yapılarını inceleyen yazılarını kitaplaştırarak okuyucularına sundu. Akif Beki, şimdilerde ise Karar Gazetesi'nde köşe yazmaya devam ediyor.