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Medipol Başakşehir, Chadli'yi kadrosuna katıyor

Anadolu Ajansı

Başakşehir, Nacer Chadli ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Chadli bugün İstanbul'a gelecek.

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Sol kanat transferi için çalışmalarını sürdüren son şampiyon Medipol Başakşehir, Fas asıllı Belçikalı orta saha oyuncusu Nacer Chadli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu bugün İstanbul'a gelecek.

İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilecek Chadli ile 2 yıllık sözleşmeye imza atılması bekleniyor. 

Sol kanatta görev yapan Chadli, kariyerinde Twente, Tottenham, Monaco ve Anderlecht gibi önemli takımlarda forma giydi. 

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