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DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu Kayapınar'da paçacıda çorba içerken yakalandı

DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu Nihat Turan son dakika Kayapınar ilçesinde yakalandı. Teröristin bir paçacıda çorba içerken yakalandığı açıklandı.

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DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu Nihat Turan son dakika yakalandı. Teröristin Kayapınar'da bir paçacıda çorba içerken yakalandığı açıklandı.

'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranma kaydı ve 6 yıl üç ay kesilmiş hapis cezası bulunan Nihat Turan'ın Diyarbakır'ın Kayapıar ilçesinde olduğu bilgisi alındı. 

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda düzenlediği operasyonda Turan, dün bir paçacıda gözaltına alındı.

Turan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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