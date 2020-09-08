BIST 1.101
DOLAR 7,47
EURO 8,83
ALTIN 463,93
HABER /  FENERBAHÇE

Erol Bulut kadro dışı bırakacağı isimleri belirledi

Yeni transferler sonrası Fenerbahçe'nin kadrosu iyice şişti. TFF'ye 28 futbolcu bildirecek olan Sarı-Lacivertliler, 4 takviye daha yapmayı planlıyor.

Abone ol

Sözleşmeleri biten Hasan Ali, Mehmet Ekici, Isla gitti. Alper, Mevlüt ve Tolgay'ın sözleşmeleri feshedildi. Vedat, Lazio'ya satıldı. Buna rağmen ligin başlamasına 4 gün kala kadroda fazlalık var. Fenerbahçe, TFF'ye lig için 4'ü altyapı olmak üzere toplam 28 futbolcu bildirecek.

Sabah'ın haberine göre; 24 kişilik kontenjan için 27 futbolcu bulunuyor. Fenerbahçe stoper, sağ bek, kanat ve santrfor transferiyle 4 takviye daha yapmayı düşünüyor. Bu transferler gelirse, toplam fazlalık sayısı 6 olacak.

Murat Sağlam da sallantıda
Yani 6 futbolcu TFF listesi dışında kalacak ve resmi maç oynayamayacak. Tüm transferlerin yapılması durumunda Fenerbahçe'de kadronun dışında kalacak isimlerin, Zanka, Dirar, Zajc, Rodrigues, Frey ve Allahyar olması bekleniyor. 3 değil 4 takviye yapılması durumunda ise Murat Sağlam TFF kadrosu dışında kalacak.

LİSTE İÇİN SON DURUM

KALE:
Altay, Harun

SAVUNMA:
Gökhan, Dirar, Murat, Novak, Caner, Sadık, Serdar, Zanka, Lemos

ORTA SAHA:
Gustavo, Ozan, Mert, Sosa, Tolga, Jailson, Zajc, İsmail

KANATLAR:
Ferdi, Deniz, Sinan, Rodrigues

FORVET:
Thiam, Valencia, Frey, Allahyar

(Oytun, Oğuz Kağan, Ömer Faruk, Muhammet gibi gençler altyapı kontenjanına eklenebiliyor.)

SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemide 12 çocuk hayatını kaybetti, yaş ortalaması düşüyor
Erdoğan 'gerekirse çıkılmalı' demişti! İşte AK Parti'nin ''İstanbul Sözleşmesi'' kararı
Genç kızı istismar eden sapık şeyh Fatih Nurullah 3 kez parayla örtbasa çalışmış
100'e yakın kaymakam ve vali yardımcısı FETÖ'den açığa alındı! İşte o isimlerin tam listesi
Mühendisin kabusa dönen 'ikinci bahar' hayali: Bu da bitsin geliyorum...
Selçuk Üniversitesi'nde makam odasında tecavüz! Rektörlük skandalla ilgili kararını verdi
ÖNCEKİ HABERLER
DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu Kayapınar'da paçacıda çorba içerken yakalandı
Komando olacaktı teröristler tarafından dağa kaçırıldı
Bendevi Palandöken: Araç sigorta fiyatları düşürülmeli
AB'den Brexit anlaşmasına uyulması çağrısı
Okullar açılacak mı 2020 son geldi 1. sınıflara yeni formül
Derya Bedavacı kimdir yaşı kaç aslen nereli? Davulcu eşi kimdir?
Yorumlar