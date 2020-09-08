Erol Bulut kadro dışı bırakacağı isimleri belirledi

Yeni transferler sonrası Fenerbahçe'nin kadrosu iyice şişti. TFF'ye 28 futbolcu bildirecek olan Sarı-Lacivertliler, 4 takviye daha yapmayı planlıyor.

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Sözleşmeleri biten Hasan Ali, Mehmet Ekici, Isla gitti. Alper, Mevlüt ve Tolgay'ın sözleşmeleri feshedildi. Vedat, Lazio'ya satıldı. Buna rağmen ligin başlamasına 4 gün kala kadroda fazlalık var. Fenerbahçe, TFF'ye lig için 4'ü altyapı olmak üzere toplam 28 futbolcu bildirecek.

Sabah'ın haberine göre; 24 kişilik kontenjan için 27 futbolcu bulunuyor. Fenerbahçe stoper, sağ bek, kanat ve santrfor transferiyle 4 takviye daha yapmayı düşünüyor. Bu transferler gelirse, toplam fazlalık sayısı 6 olacak.

Murat Sağlam da sallantıda

Yani 6 futbolcu TFF listesi dışında kalacak ve resmi maç oynayamayacak. Tüm transferlerin yapılması durumunda Fenerbahçe'de kadronun dışında kalacak isimlerin, Zanka, Dirar, Zajc, Rodrigues, Frey ve Allahyar olması bekleniyor. 3 değil 4 takviye yapılması durumunda ise Murat Sağlam TFF kadrosu dışında kalacak.

LİSTE İÇİN SON DURUM

KALE:

Altay, Harun

SAVUNMA:

Gökhan, Dirar, Murat, Novak, Caner, Sadık, Serdar, Zanka, Lemos

ORTA SAHA:

Gustavo, Ozan, Mert, Sosa, Tolga, Jailson, Zajc, İsmail

KANATLAR:

Ferdi, Deniz, Sinan, Rodrigues

FORVET:

Thiam, Valencia, Frey, Allahyar

(Oytun, Oğuz Kağan, Ömer Faruk, Muhammet gibi gençler altyapı kontenjanına eklenebiliyor.)