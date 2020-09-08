BIST 1.101
DOLAR 7,47
EURO 8,83
ALTIN 463,93
HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Direksiyon başında kalp krizi geçirip yoldan çıkan sürücü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

ISPARTA'DA’da yüksek ateş şikayetiyle rahatsızlanan ve aracıyla hastaneye gitmek üzere yola çıkan adam, yolda kalp krizi geçirdi. Krizin etkisiyle yoldan çıkıp bir evin bahçesine girerek durabilen adam hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre kaza, bugün 02.30 sıralarında İstanbul yolu 102 cadde üzerinde meydana geldi. Barış Sun, evde yüksek ateş şikayeti yaşayınca eşi ile birlikte hastaneye gitmek üzere yola çıktı.

32 DG 199 plakalı aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren ve direksiyonun üzerine kapanıp aracın kontrolünü kaybeden Barış Sun, aracıyla bir evin bahçesine girerek durabildi.

Araçta bulunan ve kazayı yara almadan atlatan eşinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrolde Barış Sun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespiti için morga kaldırıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemide 12 çocuk hayatını kaybetti, yaş ortalaması düşüyor
Erdoğan 'gerekirse çıkılmalı' demişti! İşte AK Parti'nin ''İstanbul Sözleşmesi'' kararı
Genç kızı istismar eden sapık şeyh Fatih Nurullah 3 kez parayla örtbasa çalışmış
100'e yakın kaymakam ve vali yardımcısı FETÖ'den açığa alındı! İşte o isimlerin tam listesi
Mühendisin kabusa dönen 'ikinci bahar' hayali: Bu da bitsin geliyorum...
Selçuk Üniversitesi'nde makam odasında tecavüz! Rektörlük skandalla ilgili kararını verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Derya Bedavacı kimdir yaşı kaç aslen nereli? Davulcu eşi kimdir?
Erol Bulut kadro dışı bırakacağı isimleri belirledi
Medipol Başakşehir, Chadli'yi kadrosuna katıyor
DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu Kayapınar'da paçacıda çorba içerken yakalandı
Komando olacaktı teröristler tarafından dağa kaçırıldı
Tunceli Vali Yardımcısı Akın Zor ile Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu görevden alındı
Yorumlar