Kenan Karaman: Türkiye'ye sıcak bakıyorum

A Milli Takım'ın önemli oyuncularından Kenan Karaman, takımı Düsseldorf'un küme düşmesine üzüldüğünü ifade etti. Takımdan ayrılmak istediğini belirten Kenan, Türkiye'ye sıcak baktığını söyledi. Ancak önünde 9 aylık bir sözleşmesi olduğunu belirten milli oyuncu, Düsseldorf'un kendisine yardımcı olmadığını dile getirdi.

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Türkiye A Milli Takımı'nın ve Fortuna Düsseldorf'un golcü oyuncusu Kenan Karaman, kariyeri hakkındaki kadar birçok konuda gazetecilere konuştu. Karaman, özellikle pandemi dönemi sonrasında iyi bir performans göstermesine rağmen takımı Fortuna Düsseldorf'un küme düşmesine engel olamadı.

Karaman, durumla ilgili, "Oldukça üzücü bir tecrübe oldu, hem takım için hem de benim için. Şanssız bir süreç geçirdik, ligde kalmayı garantilemek için sayısız fırsatımız vardı ama değerlendiremedik. Benim felsefem şu ki, acı tecrübelerden öğrenmek gerekiyor ama onlara takılı kalmamak gerekiyor. Ben de öyle yapıyorum. Bundan sonrası için, daha iyi tecrübeler yaşamak için gerekli adımları atmak istiyorum. Kendimi sürekli geliştirmek istiyorum ve bu gelişimin bir parçası olarak artık transfer konusunda da yeni bir adım atmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Düsseldorf'un bana çok yardımcı olduğunu söyleyemem"

Kulübüne ayrılmak istediğini ilettiğini dile getiren milli oyuncu, "2021'de sözleşmem sona eriyor, sezon sonunda bonservisim elimde olacak, ancak bazı takımların şimdiden de ilgisi oldu ve bunu menajerime ilettiler. Ben de kulüp düzeyinde hem teknik direktörümüze hem de sportif direktörümüze ayrılmak istediğimi kesin bir dille ilettim, ancak Düsseldorf'un bana çok yardımcı olduğunu söyleyemem. Açıkçası bonservis konusunda çok mantıklı bir beklentileri yok. Bu beklentiyi makul bir seviyeye çektiklerinde transferim konusunda bir gelişme olabilir çünkü şu anki beklentilerinin, piyasanın şartlarına uygun olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Sözleşmesinin son yılı olduğu için kulübünden anlayış beklediğine vurgu yapan Karaman, "Bu şartları benim telaffuz etmem doğru değil. Bunlar kamuoyuna ait olmayan bilgiler olduğu için bununla ilgili bilgi veremem. Tek söyleyebileceğim şey, sözleşmemin 9 ay sonra bitecek olması ve benim üç ay sonra istediğim kulüple görüşebilmem, hatta bir anlaşma olursa protokol yapabilmem. Bunu kulübüm de biliyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de devam etme fikrine çok sıcak bakıyorum"

Süper Lig'den teklifler aldığını ve kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini belirten Karaman, "Bana kariyerim boyunca Türkiye'den gelen birçok teklif oldu. Bu ilgiden dolayı memnunum çünkü Türk futboluyla ilgili olumlu düşüncelerim var. Milli Takım'da gördüğüm o arkadaşlık ortamı, birbirimize olan bağlılık olağanüstü ve açıkçası buradaki sıcaklık beni etkiliyor. Bu yüzden kariyerime Türkiye'de devam etme fikrine çok sıcak bakıyorum. Burada bir kulüp ismi vermek doğru olmaz, dediğim gibi ilgilenen kulüpler var. Bu karar benim elimde olsa ben bu sezondan itibaren yeni bir heyecana atılmak isterim, ancak kulübümün beklentileri var ve orta bir yolda buluşulması gerekiyor" açıklamasında bulundu.