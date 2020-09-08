Rizeli 97 yaşındaki Havva nine: Koronavirüs beni yenecekken ben onu yendim

Ev karantinasında koronavirüsü yendi

Evde tedavi görmeye başlayan Havva ninenin kontrolleri, köye ambulansla gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. 14 günlük karantinasını tamamlayan Havva Özlü’nün son testi negatif çıktı. Yapılan filyasyon çalışması ve diğer incelemelerde, Özlü’ye, kendisini ziyarete gelen yakınından koronavirüs bulaştığı tespit edildi.