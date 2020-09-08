Rizeli 97 yaşındaki Havva nine: Koronavirüs beni yenecekken ben onu yendim
RİZE'de Havva Özlü (97), kendisini 100 kişiye yakın insanın ziyareti sonrası koronavirüs kaptığını ifade etti. Ev karantinasında koronavirüsü yenmeyi başaran Özlü, 'koronavirüs beni yenecekken ben onu yendim' diye konuştu. Ayrıca Havva nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür etti.
Çayeli ilçesine bağlı Ormancık köyünde yaşayan Havva Özlü’nün ailesi, ninelerinin koronavirüse yakalanmış olabileceği ihtimali üzerine sağlık görevlilerine haber verdi. Özlü’ye yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Genel sağlık durumunun iyi olduğunun gözlenmesi üzerine yaşlı kadın, ev karantinasına alındı.
Ev karantinasında koronavirüsü yendi
Evde tedavi görmeye başlayan Havva ninenin kontrolleri, köye ambulansla gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. 14 günlük karantinasını tamamlayan Havva Özlü’nün son testi negatif çıktı. Yapılan filyasyon çalışması ve diğer incelemelerde, Özlü’ye, kendisini ziyarete gelen yakınından koronavirüs bulaştığı tespit edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
İlerleyen yaşına rağmen koronavirüsü yenen Havva Özlü, yakınlarının cep telefonu kamerasıyla çektiği videoda yaşadıklarını anlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, ilgi odağı olurken, Özlü, sağlık hizmetleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ve dua ettiğini söyledi.
"Dağın başına ambulans geldi, Allah razı olsun Erdoğan'dan"
Salgın tedbirleri kapsamında uyarılarda bulunan Özlü, “Virüsü yendim. Dağın başına ambulans geldi. Allah razı olsun Erdoğan'dan. Allah bir gününü bin etsin. Ağzınıza maske takın, yaşlıların yanına maskesiz gitmeyin” dedi.