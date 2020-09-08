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Vatandaşlar toplu ulaşımda seferlerin azlığına isyan ettiler: Belediye otobüs çıkartmıyor

İSTANBUL'da koronavirüse rağmen otobüs ve minibüsler tıka basa dolu. Özellikle sabah yolculuk edenler seferlerin artırılmasını istiyor.

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Eminönü ve Sirkeci'de işlerine gitmek için yola çıkanlar toplu taşıma kullanmak için otobüs duraklarına geldi. Kapasitelerini aşan kimi otobüs ve tramvaylar durakta bekleyen yolcuları alırken vatandaşlar ise sitem etti.

Tramvaydan Sirkeci durağında inen bir yolcu, "Ayakta yolcu tabii ki vardı. Özellikle dün akşam içinde bulunduğum otobüste kavga bile çıktı. Yasakların işe yarayacağını hiç sanmıyorum. Çünkü sefer yok. Ciddi anlamda kısa aralıklarla seferler yapılmalı. Çok fazla yolcu var. Seferler arttırılmalı. Başka türlü bu soruna nasıl çözüm bulunacak." dedi.


"Belediye otobüs çıkartmıyor"

Eminönü'nde otobüsten inen ve ayakta yolculuk yapan bir yolcu ise, "Tabii ki ayakta geldim. Bu kuralı önce şoförlere söyleyin. Kimsenin uyacağını sanmıyorum. Siz bir de işe gidip gelenlere sorun ayakta yolculuk etmeyi. Sefer yok. Nasıl gideceğiz? Belediye otobüs çıkartmıyor. Herkes geç kalıyor. Bir de okullar açılınca görün siz buraları. İşe geç kalacağız. Ondan sonra patrondan azar yiyeceğiz. Seferleri arttırsınlar" diye konuştu.


"Ayakta 30 kişiden fazla insan vardı"

İşe giderken 2 farklı toplu taşıma kullandığını ama oturamadığını belirten bir yolcu, "2 vesait değiştirdim işe giderken. İkisinde de oturamadım. Herkes ayaktaydı çünkü koltuklar tamamen doluydu. Metroda da Marmaray'da da aynı şekildeydi. Oturamadım" dedi. Bir başka yolcu ise, "Oturamadım. Ayakta yolcu çoktu. Denetimleri sıkılaştırsınlar. Hepsi de ayakta yolcu alıyor. Ayakta 30 kişiden fazla insan vardı." şeklinde konuştu.

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