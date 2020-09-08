BIST 1.093
DOLAR 7,48
EURO 8,82
ALTIN 460,11
HABER /  CHP
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde sıkı önlem!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 97. kuruluş yıl dönümü, pandemi nedeniyle sıkı önlemler altında kutlanacak.

Abone ol

CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümünün son günlerde riski artan, ivmelenen pandemi koşulları ve halkın sağlığına dönük endişeler nedeniyle güçlü önlemlerle gerçekleştirileceği bildirildi.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyetin, yarın sabah 09.30'da Anıtkabir'de CHP'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve partinin ikinci genel başkanı İsmet İnönü'nün mezarına çelenk bırakacağı aktarıldı.

Canlı yayınlanacak

Kılıçdaroğlu'nun, saat 11.30'da ise Milli Egemenliğin 100. yılı şerefine düzenlenen resim, şiir ve beste yarışmalarının ödül sahipleriyle internet ortamında bir araya geleceği vurgulandı. Kılıçdaroğlu'nun ödül sahipleriyle görüşmesinin sosyal medya ve televizyonlardan canlı yayınlanacağı da belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda, gösterdiği hedefe doğru olan mücadelesinin 97. yıl dönümünün pandemi koşullarına uygun biçimde büyük bir coşkuyla kutlanacağı" kaydedildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Portakal FOX ana haber canlı yayına çıktı neden ayrıldığını anlattı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemide 12 çocuk hayatını kaybetti, yaş ortalaması düşüyor
Erdoğan 'gerekirse çıkılmalı' demişti! İşte AK Parti'nin ''İstanbul Sözleşmesi'' kararı
Genç kızı istismar eden sapık şeyh Fatih Nurullah 3 kez parayla örtbasa çalışmış
100'e yakın kaymakam ve vali yardımcısı FETÖ'den açığa alındı! İşte o isimlerin tam listesi
Mühendisin kabusa dönen 'ikinci bahar' hayali: Bu da bitsin geliyorum...
ÖNCEKİ HABERLER
Derya Bedavacı kiminle evli eşi Murat Bedavacı kimdir, yaşı kaç?
Kenan Karaman: Türkiye'ye sıcak bakıyorum
Direksiyon başında kalp krizi geçirip yoldan çıkan sürücü hayatını kaybetti
Vatandaşlar toplu ulaşımda seferlerin azlığına isyan ettiler: Belediye otobüs çıkartmıyor
Derya Bedavacı kimdir yaşı kaç aslen nereli? Davulcu eşi kimdir?
Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi astsubay Samsun'da yakalandı
Yorumlar 1 yorum