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Fatih Portakal FOX ana haber canlı yayına çıktı neden ayrıldığını anlattı

FOX Ana Haber sunuculuğunu görevini Selçuk Tepeli'ye devreden Fatih Portakal, eski stüdyosuna konuk olarak son yayınına çıktı. Portakal, emeklilik kararının gerekçesini de anlatırken duygusal anlar da yaşadı.

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FOX Ana Haber'de bayrak değişimi yapıldı ve görevden ayrılma kararı alan Fatih Portakal, koltuğu Selçuk Tepeli'ye devretti. Görevini Selçuk Tepeli'ye devreden Fatih Portakal, eski stüdyosuna konuk olarak çıktı ve açıklamalarda bulundu.

Ayrılık nedenini canlı yayında ilk kez açıklayan Fatih Portakal, ana haber bülteninin kapanışında duygusal bir konuşma da yaptı. Fatih Portakal'ın seyircilere son kez seslenirken gözyaşlarına hakim olamayışı ve sesinin çatallaşması dikkatlerden kaçmadı.

"Ben mutluluğu İzmir'de buldum"

"Neden veda etti?" sorusuna da yanıt veren Portakal, "Herkes bir şeyler yazdı, bir şeyler söyledi. Kendi kendime dedim ki: 'Mutlu musun?' Mutluyum. 'Ama daha mutlu olabilir miyim?' dedim. Bu sorunun cevabını İstanbul'da değil İzmir'de buldum" dedi.

"Efsane değilim"

Fatih Portakal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Efsane değilim. Herkes senaryo kurdu ama benim ne dediğim önemli. Ben mutluluğu İzmir'de buldum. Üzülenler oldu ama yeri doldurulmayan bir kişi yok. Ekip çok iyi zaten. Ben muhabirliği de ekran önünü de layıkıyla yaptım. Doğan Şentürk, çok uğraştı beni döndürmek için ama ben kafasının dikine giden insanım. Kendimi tekrar etmeye başlamıştım, bıktım artık. 3 aydır televizyon izlemiyordum şimdi baktım değişen bir şey yok. En yakın rakibinize fark atıyorsunuz, rekabet yok. Ekran samimi insan arıyor bu kadar samimiyetsizliğin içinde. Tarım da yapmayacağım, ben çiftçi değilim. Toprağın ritminde yaşamak istiyorum. Eşimle birlikte biz ata tohumu yapıyoruz.

"Ben artık her topa smaç vurmakta yoruldum"

Benim yüzümden insanlar zarar görmesin diye çok üzülüyordum. Doğan Şentürk, bu açıdan sorunları çok göğüsledi. Ben içe dönük bir adamım, çok konuşmam bir daha da konuşmayacağım. Temmuz ayında haber verdim Doğan Şentürk'e. O konuda biraz geç kaldım, özür diledim. Ben artık her topa smaç vurmakta yoruldum. Daha sakin mevsimlerin geçişini izlemek istiyorum. 'Korktu kaçtı', 'İktidar para verdi' diyorlar. Yok böyle bir şey."

"İstanbul'da son kez Doğan Şentürk ile buluştuk. Hatta telefonda ayrılık kararının ardından karşılıklı ağladık."

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