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Türkiye'deki yeni vaka sayıları açıklandı! 2 binlere doğru gidiyor

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 7 Eylül tarihli yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Yeni rakamlar hasta sayısının yükseldiğini gösterirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük en çok hasta görülen ilin Ankara olduğunu söyledi.

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Sağlık Bakanlığı, 7 Eylül tarihli koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre son 24 saatte  103 bin 925 Kovid-19 testi yapıldı, 1703 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklanan koronavirüs tablosu sonrası günlük en çok hasta görülen ilin Ankara olduğunu söyleyerek ağır hasta sayısının ise yükselmeye devam ettiğini açıkladı.

İşte Bakan Koca'nın twitter'dan yaptığı o paylaşım;

"Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak."

Ağır hasta sayısında artış

Tabloya göre, son 24 saatte 96 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı, 1578 kişiye hastalık tanısı konuldu, 53 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1102 oldu. 

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