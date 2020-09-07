Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : Vazgeçin şu düğünlerden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ekonomi ve salgın sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Vazgeçin şu düğünlerden yemekli merasimlerden" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara şöyle seslendi:

*Tamam diye sloganlaştırdığımız maske, temizlik, mesafe kuralına uymaya davet ediyorum.

*Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden, yemekli merasimlerden. Nikah törenleriyle bu işleri bitirmek suretiyle bu dönemi gelin atlatalım. Buralardan aldığımız haberler bizi üzüyor.

*Özellikle şu sigara olayına da bu dönemde ara verin, içmeyin kendinize acıyın biz sizi seviyoruz ve onun için de acıyoruz.