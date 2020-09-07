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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : Vazgeçin şu düğünlerden

TÜRKİYE'de koronavirüs vaka sayıları hızla artarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'düğünlerden vazgeçin' çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ekonomi ve salgın sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Vazgeçin şu düğünlerden yemekli merasimlerden" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara şöyle seslendi:

*Tamam diye sloganlaştırdığımız maske, temizlik, mesafe kuralına uymaya davet ediyorum.

*Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden, yemekli merasimlerden. Nikah törenleriyle bu işleri bitirmek suretiyle bu dönemi gelin atlatalım. Buralardan aldığımız haberler bizi üzüyor.

*Özellikle şu sigara olayına da bu dönemde ara verin, içmeyin kendinize acıyın biz sizi seviyoruz ve onun için de acıyoruz. 

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