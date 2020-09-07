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Alina Boz ve Kubilay Aka koronavirüse yakalandı!

Netflix için çektiği Aşk 101 dizisinin setinde corona virüsü paniği yaşanıyor. Dizi ekibine yapılan testler sonrasında, başrol oyuncuları Alina Boz ile Kubilay Aka’nın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde başrolleri paylaşan Alina Boz ve Kubilay Aka corona virüsüne yakalandı.
Dizilerinin ikinci sezonu olan Aşk 102 dizisinin çekimleri durdurulurken, aynı zamanda Çukur'da da rol alan Kubilay Aka ise Twitter'dan paylaşım yaptı.
Corona virüsü testi pozitif çıkan Aka "Kime bulaştığını bilmiyor" notunu düştü.

Oyuncularda corona virüsü çıkmasının ardından dizinin çekimleri durduruldu.
Corona virüsüne yakalanan Kubilay Aka aynı zamanda Çukur dizisinde de Celasun rolünü canlandırdığı için Çukur dizisinin setinde de bir süre yer alamayacak.

Twitter’dan açıklama yapan Kubilay Aka “Sıkıntı yok. Bu covid kime bulaştığını bilmiyor” notunu yazdı.
Aşk 102 dizisi, geçtiğimiz sezon Netflix’te yayınlanan Aşk 101 dizisinin devamı olarak çekiliyor.

Alina Boz'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.

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