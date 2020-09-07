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İstanbul trafiğinde 'makas' terörü kamerada

E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu’nun çeşitli noktalarında otomobille farklı zamanlarda seyreden 2 ayrı sürücü, araçların arasında defalarca "makas" atarak adeta trafikte terör estirdi. Magandalar, o anları bir de sosyal medyada paylaştı.

İhlas Haber Ajansı

İstanbul’da otomobille trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara bir yenileri daha eklendi. Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu’nun çeşitli noktalarında 2 ayrı sürücü, trafiğe çıkarak ilerlemeye başladı. Sürücüler bir süre sonra araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürmeye başladı.

Mega kentte trafik terörü hız kesmiyor
Dakikalarca bu şekilde giden magandalar hem kendi hem arkadaşlarının hem de sürücülerin canını hiçe saydı. Yürekleri ağızlara getiren o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye sokan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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