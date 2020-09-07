BIST 1.086
DOLAR 7,43
EURO 8,81
ALTIN 462,37
MEDYA

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 31. bölüm fragmanı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 31. yeni bölümüyle 12 Eylül 2020 Cumartesi akşamı Show TV'de olacak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümünde neler olacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12 Eylül 2020 Cumartesi akşamı Show TV'de...

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı’nda başrolleri Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşıyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturacak olan dizide; Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İngiltere'de son 3 ayın vaka rekoru kırıldı
Fransa'daki skandal kitaba Dışişleri'nden tepki
Ciğerlerimiz alev alev! Pakdemirli son rakamları açıkladı
Erdoğan'dan Doğu Akdeniz diplomasisi
İdlib'te yaralanan asker şehit düştü
Türkiye ve Libya bir kez daha masada!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kalk Gidelim 119. bölüm fragmanı
Kırmızı Oda 2. bölüm fragmanı
Masterchef 6 Eylül 2020 kim elendi? Masterchef Türkiye eleme
Babil yeni sezon 2. tanıtımı
Bay Yanlış 11. bölüm fragmanı
İngiltere'de trende maske takmayan yolcuya polis şiddeti
Hekimoğlu 16. bölüm 2. fragmanı
Arjantin'de öğrencilere ders veren profesör canlı yayında koronavirüsten öldü