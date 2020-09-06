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DÜNYA

Hong Kong'da sokaklar yine karıştı: En az 90 gözaltı

ÇİN'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bugün yapılması planlanan yasama meclisi seçimlerinin ertelenmesini protesto eden 90’dan fazla gösterici gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde binlerce kişi yasama meclisi seçimlerinin bir yıl ertelenmesini protesto etmek için sokaklara döküldü. Gösterilerde 90’dan fazla kişinin yasa dışı toplandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Hong Kong’da bugün yapılması planlanan yasama meclisi seçimleri korona virüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle 5 Eylül 2021’e ertelenmişti.

Bir polis memurunun gösteriler esnasında elinde taşıdığı, protestocuları dağılmaları konusunda uyardığı pankart ise dikkat çekti. Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam 31 Temmuz'da yasama meclisi seçimlerinin yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 1 yıl ertelendiğini açıklamıştı.

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