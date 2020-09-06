Adana'daki rehin görüntüleri tepki çekmişti! Başkan Zeydan Karalar 'palavra' dedi
ADANA'da küçük Karataş Muhtarı Mehmet Akif Işık'ın köy yollarını yapmayan belediyeye tepki olarak greyder operatörünü silahla rehin aldığını gösteren video sosyal medyada hızla yayıldı. Muhtar olayın şaka olduğunu söylerken, Zeydan Karalar, "Görüntüler palavra. Muhtar benden defalarca özür diledi" dedi.
Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Küçükkarataş köyünün muhtarı Mehmet Akif Işık’ın, yollarının yapılmadığı gerekçesiyle bölgede çalışmalarını sürdüren Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait greyderin operatörünü silahla rehin aldığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
Görüntülerde muhtarın; belediyenin yollar uzunca bir zamandır yapmadığı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın bölgeye gelmesini istemesi, silahını ancak Karalar’ın gelmesi halinde bırakacağını söylediği ifadeler yer aldı.
Muhtar 'şaka', Başkan Karalar 'palavra' dedi
Muhtar, görüntüler sosyal medyada yayınlanınca şaka yaptığını söyledi. SÖZCÜ’ye konuşan Zeydan Karalar, “Görüntüler palavra. Muhtar benden defalarca özür diledi” dedi.