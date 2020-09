Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya masada ya sahada acı tecrübelerle anlayacaklar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastane Açılış törenine katıldı, Erdoğan açılış töreninde konuşma yaptı.

İstanbul'un dördüncü şehir hastanesi olan Göztepe Şehir Hastanesi'nin açılışı bugün yapıldı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı hastanenin ilk etabı, bugün hizmete açıldı.

"Dayatılan haritaları ve belgeleri yırtıp atacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar." diye konuştu.

"Her ihtimale ve her sonuca hazırlıklıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ve Türk milleti olarak biz her ihtimale ve her sonuca hazırlıklıyız." dedi.

"Adil olması şartıyla her türlü paylaşıma hazırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz her platformda, her görüşmede, her mesajda Türkiye'nin adil olması şartıyla her türlü paylaşıma hazır olduğunu ifade ediyoruz." ifadesinde bulundu.

"Sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar"

Bu görüşlerinde samimi olduklarını belirten Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Sorun karşımızdakilerin bizim haklarımızı yok sayması. Kendilerini bizim üstümüzde konumlandırmaya çalışması. Ama bunun böyle olmadığını, Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlâksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyasetin ve diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar. Mücadeleyi ve onun sonundaki muhtemel şehadeti en büyük paye olarak gören bir milletin karşısında durabilecek hiçbir gücün olmadığını farkettiklerinde umarız iş işten geç olmaz."

27 ameliyathane ve 96 yataklı yoğun bakım yatağı, 175 poliklinik odasıyla hizmet verecek

Göztepe Şehir Hastanesi Göztepe yerleşkesinde 238 bin 924 metrekarelik kapalı alanda yükselen 7 bloklu hastane, fiziki altyapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojisiyle göz dolduruyor.

İlk etabında toplamda 177 bin 472 metrekare kapalı alana sahip olan hastanede, 758 yatak yer alacak.

Hastanenin ilk etabında, 27 ameliyathane ve 96 yataklı yoğun bakım yatağı, 175 poliklinik odasıyla hizmet verilecek.

Öte yandan hastanede depreme karşı da en üst düzeyde güvenlik önlemleri alınıyor. Bu kapsamda Göztepe Şehir Hastanesi de deprem izolatörleri kullanılarak inşa edildi. Sistem sayesinde deprem anında da operasyoneloperasyonel faaliyetlerin devamına imkan sağlanırken oluşabilecek risklerin de azaltılması amaçlanıyor.

Hastanenin ilk etabında 385 deprem izolatörü yer alıyor. İkinci fazının tamamlanmasıyla kapasitesi daha da artacak olan hastanede yatak sayısı 1110'a, ameliyathane solunu 28'e, poliklinik oda sayısı 239'a, yoğum bakım yatak sayısı 144'e, izolatör sayısı 503'e yükselecek. Ayrıca ikinci fazla ile birlikte 38 doğum salonu da hizmete alınacak.