Erdoğan Göztepe Şehir Hastanesi açılışında konuştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastane Açılış törenine katıldı, Erdoğan açılış töreninde konuşma yaptı.

"Sağlık sistemi dimdik ayakta"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde artan vaka ve yoğun bakım sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır." dedi.

"Maske diyoruz uyulmuyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Düğünlerde dikkat diyoruz maalesef uyulmuyor. Mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kovid-19 salgınından korunmanın çaresi bulunana kadar her vatandaşımız kendi tedbirini kendisi uygulayacaktır." diye konuştu.

Koronavirüs uyarıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin denizi geçip, derede boğulmaması için hep birlikte salgın musibetinin üstesinden gelmeliyiz." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere fedakarca görev yapan insanlarımızın hakkını ancak sorumlu davranarak ödeyebiliriz." dedi.