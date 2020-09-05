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Galatasaray'a müjdeli haber! Gelişmeyi böyle duyurdular

Süper Lig'de sezonun başlamasına az bir zaman kala orta saha transferine yoğunlaşan Galatasaray, rotayı İtalya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılara ilgilendiği isimle ilgili müjdeli bir haber geldi.

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına çok kısa bir süre kalmasına rağmen henüz 6 ve 8 numara transferlerini gerçekleştiremeyen Galatasaray gözünü İtalya'ya çevirmiş durumda.

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya, Marco Benassi için resmi teklif yapan sarı-kırmızılıların yüzünü güldüren bir gelişme yaşandı.

Takvim'in aktardığı habere göre Çizme basını, Mor Menekşeler'in bonservisi elinde olan Giacomo Bonaventura ile anlaştığını yazdı.

Spor eleştirmenlerine göre bu transferin bitmesi halinde Benassi gözden çıkarılacak.

Teknik direktör Fatih Terim'in Fiorentina ile yakın ilişkilerini kullanarak bu transferi bitirmek istediği belirtiliyor. 25 yaşındaki Benassi'nin 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Kariyerine Modena altyapısında başlayan Benassi sırasıyla Inter, Livorno, Torino ve Fiorentina formaları giydi.

Geride bıraktığımız sezon 22 karşılaşmada görev alan İtalyan futbolcu, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

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