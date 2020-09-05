Cem Gürdeniz'den Fransa yorumu: Hayat şansı vermiyorum

Fransa, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak adımlarına bir yenisini ekledi. Yunan basınındaki haberlere göre, Fransız ordusunun donanmadaki 'en güçlü silahı' olarak bilinen Charles De Gaulle uçak gemisi Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı. Peki, bu geminin bu bölgeye yaklaşması ne anlama geliyor? Fransa, Türkiye ve Yunanistan arasında bir kaza, çatışma yaşandığında doğrudan gemisini Türk Silahlı Kuvvetleri'ni önlemeye veya saldırmaya mı yönlendirecek? Fransa ve Türkiye, Yunanistan'ın ötesinde karşı karşıya gelebilir mi? Böyle bir risk var mı?

CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programında soruları yanıtlayan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, "Asla böyle bir risk görmüyorum. Ben buna ancak gülüyorum. Bir tane uçak gemisiyle Türkiye gibi dev bir ülkeye siz mesaj bile veremezsiniz.Bu kime mesaj biliyor musunuz? Yunanistan'daki gariban halka, Miçotakis'in siyasi duruşuna mesaj. 'A bak yanınızdayız.' Şimdi hayal edebiliyor musunuz? 85 milyonluk alan hakimiyeti bizde olan koskoca Türkiye Cumhuriyeti, 300 küsür savaş uçağı var. Dünya okyanuslarının yüzde 1.7'si kadar küçücük bir Akdeniz'den bahsediyoruz. Onun da yüzde yarımı kadar Doğu Akdeniz'den bahsediyoruz. Bu gemi gelecek de Türkiye'ye askeri bir harekat yapacak. Hayat şansı vermiyorum. Bu kadar net söylüyorum. Türk halkı bunu sakın büyütmesin. Teknik ve askeri strateji açısından hiçbir önemi yok. 40 tane uçağı var. İsterse Marmaris'te liman ziyareti yapsın. O yüzden ciddiye almıyorum" dedi.