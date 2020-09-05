Diyarbakır anneleri 1 yılı geride bıraktı! Kaç kişi kurtuldu?

Hacire Akar böyle isyan etmişti.

İlk o kavuştu evladına...

3 Eylül 2019'da bu kez yüreği evlat hasretiyle yanan başka anneler vardı HDP önünde.

Türkiye onları Diyarbakır anneleri olarak tanıdı ve destek verdi.

...ve 15 aile evlatlarını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

10 Aralık 2019 - Hatice Ceylan 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Cafer'e sarıldı.

26 Aralık 2019 - Hüsniye Kaya 14 yaşında kaçırılan kızı Mekiye'yi bağrına bastı.

10 Ocak 2020 - Babaanne Halime Kadran, torunu İbrahim'e kavuştu.

4 Şubat 2020 - Necla Açan oğluyla bir araya geldi.

11 Şubat 2020 - Aslıhan Eşrefoğlu, oğlu Hüseyin'e 5 yıllık hasretin ardından sarıldı.

16 Şubat 2020 - Gevriye Ayhan güvenlik güçlerine teslim olan kızı Pelda ile kavuştu.

18 Şubat 2020 - Melek Aslan oğlu Volkan'a 6 yıllık hasretin ardından kavuştu.

25 Şubat 2020 - Muteber Birlik hasret kaldığı oğluna kavuştu.

27 Şubat 2020 - Cahide Alkan 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mehmet'e kavuştu.

27 Şubat 2020 - Şahize Altınkaynak yıllardır hasret kaldığı evladı Halise'ye sarıldı.

9 Mart 2020- Naime Dalmış,kızına sarıldı gözyaşı döktü.

9 Mart 2020 - İkna çalışması sonucu teslim olan Haşim Açar, hastanede babası ile kavuştu.

9 Temmuz 2020 - Bedensel engelli baba Cema Ertaş, oğlu Ramazan'a 8 ay sonra kavuştu.

16 Temmuz 2020 - Sever Fidan'ın 11 yıllık evlat hasreti sona erdi