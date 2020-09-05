Şeyma Subaşı korona mı oldu? En yakın arkadaşının testi pozitif çıktı!

Nedeni ise 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin'in sevgili Yiğit Marcus Aral'ın testinin pozitif çıkması.

Şevval Şahin ise doğruladı.

Çevremdeki birçok insanın testi pozitif çıktı. Benim ise negatif. Birkaç gün sonra tekrar test yaptıracağım. Evdeyim, kendimi hiç hasta hisstmiyorum dedi.

Şimdi gözler Şeyma Subaşı'na çevrildi.

Çünkü yaz boyunca Bodrum ve Çeşme'de birçok kez bir araya gelen, sosyal mesafe kurallarına uymadan ev partileri yapan ve rahat tavırları ile takipçilerinden de eleştiri alan Subaşı bana birşey olmaz demişti.

Bakalım ortak arkadaşlarının çoğunun testinin pozitif çıkmasına rağmen Çeşme, Bodrum gezmeye devam edecek mi?

Yoksa sosyal mesafe kurallarına uyup evinde mi kalacak merak konusu