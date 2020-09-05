BIST 1.086
DOLAR 7,43
EURO 8,81
ALTIN 462,32
İNTERNETHABER TV

Şeyma Subaşı korona mı oldu? En yakın arkadaşının testi pozitif çıktı!

Yaz boyunca beraber partilere katılan, yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen fenomen ve Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı korona mı oldu? Şeyma Subaşı ile partilere katılan beraber vakit geçiren arkadaşlarının covid19 testi yaptırdığı söyleniyor.

Nedeni ise 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin'in sevgili Yiğit Marcus Aral'ın testinin pozitif çıkması.

Şevval Şahin ise doğruladı.

Çevremdeki birçok insanın testi pozitif çıktı. Benim ise negatif. Birkaç gün sonra tekrar test yaptıracağım. Evdeyim, kendimi hiç hasta hisstmiyorum dedi.

Şimdi gözler Şeyma Subaşı'na çevrildi.
Çünkü yaz boyunca Bodrum ve Çeşme'de birçok kez bir araya gelen, sosyal mesafe kurallarına uymadan ev partileri yapan ve rahat tavırları ile takipçilerinden de eleştiri alan Subaşı bana birşey olmaz demişti.

Bakalım ortak arkadaşlarının çoğunun testinin pozitif çıkmasına rağmen Çeşme, Bodrum gezmeye devam edecek mi?

Yoksa sosyal mesafe kurallarına uyup evinde mi kalacak merak konusu

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bilişim Vadisi'nde girişimciler için 100 milyon liralık fon
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan 'İdam' çıkışı: İsteniyorsa parlamentoda gereğini yapmak zorundayız
Kahvehanede oyun yasağına çözüm olacak proje! Koronavirüs tedbirleri
Trump’ın, savaşta ölen ABD askerleriyle dalga geçtiği iddia edildi
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı 320 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı 320 terörist etkisiz hale getirildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Diyarbakır anneleri 1 yılı geride bıraktı! Kaç kişi kurtuldu?
Cem Gürdeniz'den Fransa yorumu: Hayat şansı vermiyorum
Sakarya'daki olay video için valilikten açıklama
Muharrem İnce CHP'de taşları oynatacak!
E5’te makas atarak kaza yapan otomobil alev alev yandı
Maden ihalelerine CHP'li Öztunç'tan tepki
Hatay'da maskesiz yolcuyu uyaran şoför yumruklandı
Tarikat şeyhi Fatih Nurullah'ın ses kayıtları! Babaya para ve 'halifelik' teklif etmiş