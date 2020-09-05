BIST 1.086
DOLAR 7,43
EURO 8,81
ALTIN 462,32
YEREL

Gaziosmanpaşa'da kan donduran kadın cinayeti

İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da 18 yaşındaki genç kız, birlikte yaşadığı Azerbaycan uyruklu şahıs tarafından vahşice öldürüldü. Bıçakla genç kızın boğazını kesen katil zanlısı, duvara kanıyla "ihanetin bedeli ölümdür" yazdı.

Edinilen bilgilere göre olay Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Aldemir Sokak'ta saat 12.00 sıralarında yaşandı. Azerbaycan uyruklu Vusal O. birlikte yaşadığı 18 yaşındaki Sevilay Kaya ile evde tartışmaya başladı.

Kıskançlık krizine giren Vusal O., bıçakla kendisini aldattığını düşündüğü genç kızın boğazını kesti. Daha sonra evden çıkan Vusal O. Gaziosmanpaşa Meydanı'nda uygulama yapan polis ekiplerine teslim oldu.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, kan donduran manzara ile karşılaştı. Zanlının öldürdüğü genç kızın kanıyla duvara "İhanetin bedeli ölümdür" yazdığı görüldü.

Olayı duyan genç kızın yakınları da eve gelerek sinir krizleri geçirdi. Baygınlık geçiren genç kızın annesi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücreti belli oldu
Gaziosmanpaşa'da korkunç cinayet! Genç kızın boğazını kesti duvara bunu yazdı
Kabe imamının hutbesi 'İsrail'le normalleşmeye hazırlık' olarak yorumlandı
Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiasına yanıt
Cüneyt Çakır, A milli düzeyde 50'nci maçını yönetecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Ya masada ya sahada acı tecrübelerle anlayacaklar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Galatasaray'a müjdeli haber! Gelişmeyi böyle duyurdular
Şeyma Subaşı korona mı oldu? En yakın arkadaşının testi pozitif çıktı!
Sakarya'daki olay video için valilikten açıklama
Diyarbakır anneleri 1 yılı geride bıraktı! Kaç kişi kurtuldu?
Cem Gürdeniz'den Fransa yorumu: Hayat şansı vermiyorum
Maden ihalelerine CHP'li Öztunç'tan tepki
Muharrem İnce CHP'de taşları oynatacak!
Tarikat şeyhi Fatih Nurullah'ın ses kayıtları! Babaya para ve 'halifelik' teklif etmiş