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MEDYA

Masterchef 6 Eylül 2020 kim elendi? Masterchef Türkiye eleme

TV8 yarışması Masterchef Türkiye'de geçen hafta Berk İlter elendi. Bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı Masterchef eleme adayları Özgül, Duygu, Gülşah, Eray, Berker ve Ebru arasından çıkacak.

Masterchef Türkiye'de kim elendi sorusunun yanıtını verecek olan eleme gecesi kıran kırana geçecek. Bu kez hem mavi hem de kırmızı takımdan eleme potasına hayli iddialı isimler düştü. Potanın gediklisi olan Gülşah Suna bu hafta da potada yer alıyor. Masterchef'ten ilk hafta Sedat Tuncer, ikinci hafta Berk İlter elenmişti. Bu hafta Masterchef'e veda edecek isim son oyunla belli olacak. 

Masterchef Türkiye'nin elemesi iki etaplı oluyor. İlk etapta şefler yarışmacılardan yaratıcılıklarını göstermelerini istiyor. Bu etapta başarılı olan 3 kişi eleme potasından kurtuluyor. Kalan 3 kişi ise Masterchef'te kalmak için mücadele ediyor. Son oyunda en kötü yemeği yapan kişi eleniyor. 

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