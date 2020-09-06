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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: Bu bir suç cezasız kalmayacak

BODRUM'da turizmin önemli sorunlarından biri olan, yasak olmasına rağmen yıllardır önüne bir türlü geçilemeyen 'Hanutçuluk' meselesi, Başkan Aras'ı da isyan ettirdi. Bodrum’da hanutçuluk yapan bir şahsın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, hanutçuluğun suç olduğunu ve cezasız kalmayacağını ifade etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından Kale Caddesi üzerinde hanutçuluk yapan bir şahsın görüntülerini paylaştı. Görüntülerde bir kıyafet dükkanı önünde bekleyen şahsın, cadde üzerinde gezinti yapan yabancı turistleri çevirerek dükkana sokma çabası yer alıyor. Zaman zaman caddenin ortasında durarak turistleri dükkana yönlendiren şahsın, ağzında takılı olması gereken maskesinin de koluna takılı olduğu görülüyor.

Başkan Aras, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Hanutçuluk suçtur ve cezasız kalmayacaktır. Bodrum’un eski çarşısının giriş kapısı Kale Caddesi esnafına yakışmaz. Zaten sıkıntılı olan sezonda ilçemize bin bir zorlukla gelen misafirlerimizin rahatsız edilmesine ve Bodrum’un imajının zedelenmesine izin vermeyeceğim.”

Aras’ın paylaşımının altına yorum yapanların büyük kısmı, hanutçulukla kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi. Kimi vatandaşlar ise Aras’ın sosyal medya paylaşımıyla görüntülerdeki şahsı rencide ettiğini savunurken, kimileri de paylaşımından dolayı destekleyip “Rencide olmak istemeyenler, o tür davranışlarda bulunmasın” diyerek başkanı savundu.

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