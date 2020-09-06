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Armağan Çağlayan'dan 'yandaş oldu' derler, çekinmiyor musunuz?' sorusuna olay cevap

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, 'Gör Beni' programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı misafir etmek istediğini söylemesi üzerine 'Çağlayan yandaş oldu' derler diye çekinmiyor musunuz?' sorusunu yanıtladı.

Youtube platformuna ağırlık veren, 'Gör Beni' programıyla adından söz ettiren televizyoncu Armağan Çağlayan, Habertürk'ten Kübra Par'ın sunduğu 'Açık ve Net' programına konuk oldu. Kübra Par'ın 'Keşke gelse, konuk etsem dediğiniz bir isim var mı?' sorusuna 'var' yanıtı veren Çağlayan, önce Ahmet Hakan'ın ismini verdi.

Sözlerine devam eden Çağlayan, 'Gör Beni' programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı misafir etmek istediğini söyledi. Kübra Par'ın 'Armağan Çağlayan yandaş oldu' derler diye çekinmiyor musunuz?' sorusuna 'hayır' yanıtını veren ünlü televizyoncu, kanalının herkese açık olduğunu söyledi.

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