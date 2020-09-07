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Novak Djokovic hakemin üstüne top attı diskalifiye edildi

ABD Açık uzun yıllar unutulmayacak bir olaya sahne oldu. Erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic, maç esnasında topu çizgi hakemine attığı için turnuvadan diskalifiye edildi.

ABD Açık Tenis Turnuvası 4. turunda Novak Djokovic, sinirlenerek vurduğu topun çizgi hakeminin boğazına gelmesi üzerine diskalifiye edildi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının 7. gününde 4. tur karşılaşmalarına devam edildi.

Kariyerinin 18. grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen tek erkekler dünya 1 numarası Sırp Djokovic, İspanyol Pablo Carreno Busta ile korta çıktı.

Karşılaşmanın ilk setinde rakibine 6-5 yenik durumda olan Djokovic'in sinirlenip vurduğu top çizgi hakeminin boğazına isabet etti. Bunun üzerine 33 yaşındaki tenisçi diskalifiye edilirken, Busta çeyrek finale yükseldi.

Bunun yanı sıra 5 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, İspanyol rakibi Alejandro Davidovich Fokina'yı 1 saat 34 dakika süren karşılaşmada 6-2, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıkan diğer isim oldu.

Djokovic 2020 yılında korta çıktığı 26 maçtan da galibiyetle ayrılmıştı.

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