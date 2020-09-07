Hocanın 'huri' fantazisi sosyal medyaya yıktı geçti! Öyle bir anlattı ki...
Sosyal medya bir ev sohbetinde çekilen 'huri' videosunu konuşuyor. Sarıklı cübbeli bir hoca öyle bir huri tarifi yapıyor ki hem kendisi hem onu dinleyenler kendilerinden geçiyor...
Sosyal medya çok 'huri' fantazisi gördü ama bu hocanınki gibisini hiç görmedi. Sinan Oğan'ın "Şu tarikatçı, sahte hocalardaki fantazilere bakar mısınız? Adam güzel ahlak dini İslam'ı anlatacağına kafayı hurilerle bozmuş...!" notuyla paylaştığı video olay oldu. Kim olduğu bilinmeyen hocanın, ev sohbetinde kendisini dinleyenlere yaptığı 'huri' tarifi yok artık dedirtti.