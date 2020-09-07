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Utanmadı şu hale bakın! İstanbul trafiğinde 'çiğ köfteli' maganda

İSTANBUL’un çeşitli noktalarında otomobil seyir halindeyken tepsiden çiğ köfte yiyerek trafiği tehlikeye düşüren kadın pes dedirtti. Tek bacağıyla bağdaş kuran, direksiyondan ellerini çekip oynayarak aracını kullanan trafik magandası, o anları kaydettirip bir de utanmadan sosyal medyada paylaştı. Polis şimdi her yerde onu arıyor.

İstanbul'da otomobille trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara bir yenisi daha eklendi.  Son olarak mega kentin çeşitli ilçelerinde otomobille seyir eden kadın bir sürücü, tek ayağıyla bağdaş kurarak trafikte ilerledi. Araç kullanırken eğlenen, zaman zaman başını kameraya çevirerek gözünü yoldan ayıran, eline aldığı tespihi sallayan kadın sürücü trafiği tehlikeye düşürdü.

Aynı kadın sürücü, paylaştığı bir başka görüntüsünde ise yine tek ayağını uzatarak seyrettiği esnada bir de yanına koyduğu tepsiden çiğ köfte yedi. Sürücü çaldığı müziklerle de ellerini direksiyondan çekerek eğlendi. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan maganda, şov uğruna yapmadığını bırakmadı. Maganda sürücü o anları kaydettirip bir de sosyal medyada paylaştı.  Polis, trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü arıyor.

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