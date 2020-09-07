Eşinin amcası taciz etti Gökçen Ocak feryat etti: Ben ölmeden duyun sesimi

Eşinin amcası Fuat Ocak tarafından kayınvalidesinin vurulduğunu, kendisinin de tacize uğradığını söyleyen Gökçen Ocak feryat etti.

Yetkililere seslenen Gökçen Ocak, "ölmek istemiyorum, ne olur duyun sesimi" dedi. #FuatOcakTutuklansın etiketi gündem oldu.

22 yaşındaki Gökçen Ocak, eşi ve 5 yaşındaki kızları ile birlikte İstanbul Gülsuyu’nda yaşıyor. Eşinin amcası tarafından aylardır tehdit ve tacizlere maruz kaldıklarını ifade eden Gökçen, sosyal medyada bir hesap açarak maruz kaldığı son tacizi ifşa etti ve destek çağrısında bulundu.

Gökçen’in eşi ve kızı ile birlikte yaşadığı ev, eşinin çok sayıda akrabası ile paylaştıkları bir binada yer alıyor. Gökçen’in aktardığına göre; 13 Nisan 2020 tarihinde, eşinin kuzeni olan Aykut Ocak, eşinin annesine silahlı saldırıda bulunuyor. Gökçen’in kayınvalidesi saldırıyı yaralı atlatırken, Aykut Ocak’ın yargılaması tutuklu devam ediyor.

“Oğlum adam değil ki sizi doğru düzgün vuramadı''

Olaya ilişkin şikayetlerini geri çekmeleri için, Aykut Ocak’ın babası ve eşinin amcası olan Fuat Ocak tarafından ölüm tehditlerine maruz kaldıklarını anlatıyor Gökçen. Birçok kez karakola giderek şikayetçi olduğunu, uzaklaştırma kararı çıkartıldığını fakat Fuat Ocak’ın tehditlerine devam ettiğini belirtiyor. Evlerinde huzurları ve can güvenlikleri kalmadığı için baskılara dayanamayarak şikayetlerini geri çektiklerini ancak tehdit ve tacizlerin sona ermediğini aksine arttığını ifade ediyor. Silahlı yaralamaya ilişkin duruşma 2 Ekim’e ertelenmiş. Gökçen, Fuat Ocak’ın kendisini “Oğlum adam değil ki sizi doğru düzgün vuramadı, bu sefer ben sizi kökten halledeceğim” şeklinde tehdit ettiğini söylüyor.

Cinsel organını gösterdi

Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen Fuat Ocak’ın kendisini tehdit etmesi üzerine bir kez daha polise giderek şikayetçi olduğunu, evine geldiğinde Fuat Ocak’ın kendisine cinsel organını göstererek taciz ve tehdit içeren hareketlerde bulunması üzerine bunu videoya alarak tekrar polise gittiğini ve bunun üzerine gözaltına alınarak gece nezarette tutulan Fuat Ocak’ın sabah savcılığa çıkarılarak serbest bırakıldığını ve bugün tekrar eve geldiğini anlatan Gökçen Ocak, “Fuat Ocak ve Aykut Ocak’ın caydırıcı ceza alması için elimden geleni yapmak istiyorum” diyor.

''Ölmeden duyun sesimi''

Gökçen sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu süreçte kadın arkadaşların ve duyarlı bütün vatandaşların desteğini istiyorum. Beni orada lütfen yalnız bırakmasınlar. Bana ses olsunlar. Ben yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgideyim. Kendi kapımızın önüne çıkmaktan korkuyoruz, kızım için korkuyorum, her gün tehdit altındayız. Ben ölmeden bana adalet sağlasınlar. Kayınvalidem için de kendim için de adalet istiyorum. Ben ölmeden duyun sesimi. Ben öldükten sonra gelecek adaleti istemiyorum. Çocuğumun yetimhanelerde büyümesini istemiyorum, toprağın altına girmek istemiyorum.”

Bu haberin yayınladığı sırada Gökçen, konunun televizyon haberlerine çıkması üzerine tekrar evleri basılarak tehdit edildiklerini duyurdu.