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Antalya'da kadına şiddet anbean kameraya yansıdı

ANTALYA'da bir kadın, güpegündüz erkek şiddetine maruz kaldı. Cep telefonuna yansıyan olayda, vicdansız erkeğin kadına defalarca vurduğu görüldü.

İhlas Haber Ajansı

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek, otomobilin önünde bir kadını yere yatırarak yüzüne ve vücudunun çeşitli noktalarına vurmaya başladı.

Kadının erkeğin elinden kurtulmaya çalıştığı anlar ve darp edilmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, çiftin polis gelmeden bölgeden ayrıldığı öğrenildi. Öte yandan görüntülerde, kadının yanında bir de çocuk olduğu görüldü.

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