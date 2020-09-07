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Kenan Doğulu çaldı Beren Saat oynadı!

Aralarındaki buzları erittikten sonra daha fazla objektif karşısına geçmeye başlayan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti şimdilerde birbirlerine mesafeli kaldıkları dönemin acısını çıkartıyor. Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'nun konserinde sergilediği dans figürleri ile beğeni topladı.

Karantina dönemine aralarındaki soğukluk ile giren oyuncu Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu, pandemiyi aşkları için yeni bir fırsat yaratma adına kullandı.

Normalleşme süreciyle birlikte tatile çıkan ve buradan yaptıkları keyifli paylaşımlarla neşelerinin yerinde olduğunu gösteren çiftten Beren Saat, sosyal medyaya düşen son videosunda bir hayli neşeli bir tablo çizdi.

Şimdilerde Atiye dizisinin yeni sezon çekimleri için koşturan güzel oyuncu buna rağmen eşi Kenan Doğulu’nun konserini kaçırmadı ve hem ona moral verdi hem de eşinin şarkıları ile dans etti.

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