BIST 1.093
DOLAR 7,46
EURO 8,83
ALTIN 463,53
GÜNCEL

Bahçelievler'de feci olay! Lüks rezidanstaki ölümün görüntüleri ortaya çıktı

BAHÇELİEVLER’de ev bakmak için gittiği lüks rezidansta 15’inci kattan başına cam düşmesi sonucu 42 yaşındaki şahıs hayatını kaybetmişti. Yaşanan feci olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bahçelievler'de grafiker Soner Elveren(42) kiralık ev bakmak için gittiği rezidansta başına 15’inci kattan cam düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan feci olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Elveren’in merdivenleri çıkarken bir anda başına cam düşmesi ve sonrasında kanlar içinde kalması yer alıyor. Görüntülerin devamında ise Elveren’in yardıma çevredeki vatandaşların koştuğu görülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 2 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
"Aşının yolu uzun" diyen Doç. Dr. Fatih Şahiner'den dikkat çeken uyarı
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bilmecesi! O karede neden yok
Rusya Dışişleri Bakanı Doğu Akdeniz açıklaması: Biz hazırız!
Bakan Soylu duyurmuştu Bitlis'te öldürülen 6 teröristen 1'i turuncu listede çıktı
Aydın'da yaşandı! Kadını intihardan vazgeçiren polis ekiplerine korona şoku!
Bakan Mustafa Varank açıkladı: 81 ilde kurulacak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hocanın 'huri' fantazisi sosyal medyaya yıktı geçti! Öyle bir anlattı ki...
Yunan vekil Liana Kanelli: Türkiye bölgesel bir süper güç Fransa'ya güvenmekle hata yapıyoruz
EBA giriş saatleri İlkokul 1.2.3 ve 4. sınıflar ne zaman girebiliyor?
Meral Akşener terk edilen genci uyardı: Kızı zorlamak yok, bacağını kırarım
Şenol Güneş'ten soru sorulmaması üzerine tepki: Bunun için geldik buraya
Fatih Nurullah kimdir yaşı kaç kaç tane eşi ve çocuğu var?
Novak Djokovic hakemin üstüne top attı diskalifiye edildi
Fatih Nurullah kimdir aslen nereli Fatih Nurallah olayı nedir ne yaptı?