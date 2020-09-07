BIST 1.093
DOLAR 7,46
EURO 8,83
ALTIN 462,86
MAGAZİN

Ayrılık iddialarına cevap veren Cem Yılmaz muhabirlere sert çıktı

Geçtiğimiz sene aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın ayrılıp yeniden barıştıkları iddia edildi. Önceki gün sevgilisinin evine girerken görüntülenen Yılmaz, ayrılık iddialarını yalanladı. Gergin olduğu gözlenen Yılmaz, muhabirlere sert çıktı.

Yaz tatilini Bodrum'da geçiren Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti İstanbul'a döndü. İstanbul'da kameralara yansıyan Yılmaz, ayrılık iddialarına cevap verdi.

Uçankuş'ta yer alana habere göre; Cem Yılmaz, sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın evine girerken yakalandı. Gergin tavırlarıyla dikkat çeken ünlü komedyen, yanına yaklaşan gazetecilere, "Yaklaşmayın kardeşim" diyerek sert bir cevap verdi. Yılmaz, ayrılık iddialarıyla ilgili sorular karşısında ise "Kriz yok! Atıyorsun, öyle bir şey yok. Kendin sallıyorsun" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Doğum günü hediyesi aldı! Kutudan çıkanı görünce şoke oldu
Sergen Yalçın'dan Balotelli itirafı: Onay vermedim
Şehit Uzman Onbaşı Serdar Aslan Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da korkutan tablo! Son 5 yılın en düşük seviyesine indi
Şırnak'ta teröristler yol yapan belediye başkanını tehdit etti
Fenerbahçe'de Cenk Tosun bombası
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Utanmadı şu hale bakın! İstanbul trafiğinde 'çiğ köfteli' maganda
Bahçelievler'de feci olay! Lüks rezidanstaki ölümün görüntüleri ortaya çıktı
KYK yurt başvurusu tarihleri ne zaman nasıl yapılır 2020 TC ile giriş
Antalya'da kadına şiddet anbean kameraya yansıdı
Meral Akşener'den bomba idam çıkışı! Devlet Bahçeli'nin 'idam gelsin' önerisi için ne dedi?
BİLSEM sonuçları 2020 açıklandı mı ne zaman açıklanır son haber
Eşinin amcasından taciz! Gökçen Ocak feryat etti: Ben ölmeden duyun sesimi
İpek Filiz Yazıcıoğlu kimdir yaşı kaç korona oldu AŞK 102 çekimleri durdu