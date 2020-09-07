Ayrılık iddialarına cevap veren Cem Yılmaz muhabirlere sert çıktı

Yaz tatilini Bodrum'da geçiren Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti İstanbul'a döndü. İstanbul'da kameralara yansıyan Yılmaz, ayrılık iddialarına cevap verdi.

Uçankuş'ta yer alana habere göre; Cem Yılmaz, sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın evine girerken yakalandı. Gergin tavırlarıyla dikkat çeken ünlü komedyen, yanına yaklaşan gazetecilere, "Yaklaşmayın kardeşim" diyerek sert bir cevap verdi. Yılmaz, ayrılık iddialarıyla ilgili sorular karşısında ise "Kriz yok! Atıyorsun, öyle bir şey yok. Kendin sallıyorsun" ifadelerini kullandı.