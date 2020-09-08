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TBMM'den acı haber geldi! Korona nedeniyle hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) insan kaynakları biriminde görevli personel Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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TBMM İnsan kaynakları biriminde görevli memur İ.S., cuma günü rahatsızlık hissetmesi üzerine hastaneye gittiği ancak durumunun hastanede yatarak tedaviyi gerektirecek boyutta olmaması nedeniyle evinde istirahat ettiği kaydedildi. İ.S.'nin dün ateşinin yükselmesi üzerine hastaneye yatırıldığı ve ani gelişen bir durumla gece hayatını kaybettiği ifade edildi.

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