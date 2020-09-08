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Bloomberg ekonomisi pandemiden en az zarar gören ülkeleri sıraladı Türkiye ilk 3'te

Koronavirüs salgınının küresel ekonomiye vurduğu ağır hasarlar devam ediyor. ABD'li ünlü ekonomi yayın kuruluşu Bloomberg pandemide en az daralmayı kaydeden ülkeler listesini yayınladı. Türkiye bu listede ilk üçe girdi.

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Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını, 2020 yılının başından bu yana sağlık ve ekonomi alanlarında birçok zorluğu da beraberinde getirdi.

Pandeminin etkisini giderek arttırdığı 2020 yılının ikinci çeyreğinde, ekonomik faaliyetleri durma noktasına gelen onlarca ülke, ithalat ve ihracatta küçülme, üretimi askıya alma gibi birçok alanda gerileme kaydetti.

Türkiye tüm büyükleri geride bıraktı 

Küresel ticaretteki olumsuz tabloya rağmen, faaliyetlerini pandemiyle uyum sürecinde canlı tutan ve ihracat faaliyetlerini artırarak sürdüren Türkiye’nin başarısı, Bloomberg tarafından tescillendi.

Bloomberg, pandemi sürecinde ekonomisi en az zarar gören ülkelerin yer aldığı bir araştırma sonucu yayınlayarak, Türkiye'nin ekonomik büyüme açısından pandemiden en az etkilenen ülkeler arasında yer aldığını gösterdi.

Yayınlanan araştırmada tüm dünya ekonomilerine yer verilirken, ülkelerin üretim, ithalat-ihracat aktiviteleri ve kaydedilen zarar oranı temel alındı.

Türkiye'nin daralma oranı, diğerlerine oranla daha düşük kaldı

Yılın ikinci çeyreği itibarıyla yalnızca yüzde 4 oranında daralma kaydeden Türkiye, ABD’nin yüzde 5, İngiltere’nin yüzde 9.9, İspanya’nın yüzde 12’lik oranlarının yer aldığı listede ekonomik başarısıyla üst sıralarda yer aldı.

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