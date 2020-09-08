Koronavirüslü kadın Antalya yolunda tatile giderken yakalandı

Antalya- Konya yolunun Manavgat ilçesinde bulunan Hacıobası Müşterek Yol Kontrol Noktası'nda jandarma ve polis ekipleri, 7 gün 24 saat süresince gelen araçları kontrol ederek, hem kimlik kontrolü uygulaması hem de Covid-19 kontrolü yapıyor. Bugün saat 15.00 sıralarında yol kontrol noktasında durdurulan 42 EF 967 plakalı otomobille Konya'dan Antalya'ya tatile gelen sürücü ve yanındaki yolcunun kimlik kontrolü yapıldı.