Recep Yazıcıoğlu kimdir ne zaman öldü Recep Yazıcıoğlu unutulmaz sözleri

Görev yaptığı tüm illerde 'Süper vali' 'Efsane Vali' olarak bilinen Recep Yazıcıoğlu ölümünün 17. yılında anılıyor. Peki 8 Eylül 2003 yılında Ankara'da trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden Recep Yazıcıoğlu kimdir, hayatı ve unutulmaz sözleri.

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Birçok ilde görev yapan ve Efsane Vali olarak nam salan Recep Yazıcıoğlu ölümün 17. yılında yine unutulmadı ve sevenleri tarafından anıldı. 8 Eylül 2003 yılında Ankara'da trafik kazası sonucu ölen Recep Yazıcıoğlu ailesi sevenleri tarafından anılıyor. Peki kimdir Recep Yazıcıoğlu, hayatı, eşi ve çocukları...

Recep Yazıcıoğlu, 2 Haziran 1948'de Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamlayan Yazıcıoğlu'nun ilk görev yeri, 1968 yılında Aydın oldu. Burada bir dönem kaymakam vekilliği yapan Yazıcıoğlu, daha sonra ülkenin farklı ilçelerinde kaymakam olarak görev yaptı.

Kaymakamlık görevinin ardından Yazıcıoğlu, 1984 yılında Tokat'a vali atandı. O dönemde Türkiye'nin en genç valisi olan Yazıcıoğlu, yaklaşık 5 yıl burada görev yaptı. Eğitim ve sağlıkta yaptığı önemli işlerle "Yılın bürokratı" seçilen Yazıcıoğlu, kaymakam vekili olarak görev aldığı Aydın'a bu kez 1989 yılında vali atandı.

Şehrin tarımı ve ekonomisi üzerinde yoğun çaba harcayan Yazıcıoğlu, özellikle kent için önemli bir değer olan jeotermalin en iyi şekilde kullanılmasını arzu etti.

Yazıcıoğlu, jeotermalle ilgili projesini hayata geçiremeden 1991 yılında Erzincan'a atandı. Erzincan'da da adından söz ettiren Yazıcıoğlu, 1992 depreminde vatandaşın yaralarını sarmasında büyük emek harcadı. Vali Yazıcıoğlu, 30 yıldır yapılamayan köprünün yapılmasına ön ayak olmasıyla bölge halkının büyük sevgisini kazandı.

Recep Yazıcıoğlu, 9 yıl görev yaptığı Erzincan'ın ardından 1999 yılında merkez valiliğine, 2003 yılında ise Denizli Valiliğine getirildi.

Yazıcıoğlu, Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu 8 Eylül 2003'te hayatını kaybetti. Vali Yazıcıoğlu'nun cenazesi, Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verildi. Görev yaptığı illerde "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak hatırlanan Yazıcıoğlu'nun cenazesine on binlerce kişi katıldı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hemşehrisi de olan Recep Yazıcıoğlu'nun sıra dışı söylemleri ve hizmetleriyle Türk toplumunun gönlüne taht kurduğunu ifade etti.

Vali Aksoy, "Görev yaptığı her ilde şehrin kalkınması için önemli projeleri ortaya koyan değerli bir büyüğümüzdü. Aydın’da özellikle jeotermalin ekonomiye kazandırılması, tarım ve turizm ile kentin ısıtılmasında kullanılması gibi önemli projeleri mevcuttu. Bu projelerin hayata geçirilmesi noktasında başlatmış olduğu çalışmaları bizler de sürdüreceğiz." dedi.

Recep Yazıcıoğlu döneminde Aydın Valiliğinde Basın ve Halkla İlişkiler Biriminde çalışan Şükrü Söylevci de merhum vali için şunları söyledi:

"Halka yakın olan, bitmeyen, tükenmeyen enerjisiyle sevilen bir devlet adamıydı. Sabahları mesaiye gelmeden önce spor yapardı. Alışılmış kalıpların dışında, risk yüklenebilen, vizyonlu ve ileri görüşlü bir devlet adamıydı. Her şeyi devletten beklemezdi. Aydın’da fahiş ücretlerle hasta muayenesi yapılıyordu. Bu konuda doktorlara göz açtırmazdı. Tebdili kıyafetle halk arasına girer gezer, vatandaşların dert ve isteklerini dinlerdi. Kapısı herkese açıktı, şeffaftı. Vatandaş devlet iş birliği sayesinde kentte güzel yatırımları oldu."