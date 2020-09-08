Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili olarak "Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ailelerin tercihlerine göre okul öncesi ve 1. sınıftan başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz" açıklaması heyecan uyandırdı.

Gözler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çevrildi. Selçuk: "Yüz yüze eğitim) Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak." dedi.

Selçuk, ayrıca ''53 program eğitim içeriği oluşturuldu ve 6 bin 100 öğretmenimiz de yararlanma imkanı buldu. Bu sayı çok çok aratacak. Bir kısmı da uluslararası sertifika almaya hak kazanmış durumda'' ifadelerini kullandı. Ayrıntılar birazdan...