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Vasip Şahin: Paralarla kaçan banka nakil görevlisi yakalandı

Demirören Haber Ajansı

Son dakika gelişmesine göre; Ankara Valisi Vasip Şahin, ''Kendisine emanet edilen paralarla birlikte kaçan banka nakil görevlisi, Emniyet birimlerimizin yaptığı başarılı çalışma sonucu, paralarla birlikte yakalandı. Polisimizi tebrik ediyorum.'' dedi.

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Olay, dün saat 14.00 sıralarında Yenimahalle ilçesinde Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Banka nakil aracında görevli Ayhan B., yanındaki iş arkadaşı A.Ö.'yü cadde üzerindeki banka şubesine bırakarak, aynı cadde üzerindeki diğer banka şubesine gitti.

4 milyon 400 bin TL'yi alarak kaçtı
Ayhan B., 34 TH 4594 plakalı zırhlı nakil aracını şube önünde kaldırımda park edip, kasada bulunan 4 milyon 400 bin TL'yi alarak kaçtı. Ayhan B., banka şubesinin yakınında park halinde bulunan ağabeyi Selahattin B'ye ait 06 JV 629 plakalı otomobille kayıplara karıştı.

24 saat geçmeden yakalandı
Olayın ardından çalışma başlatan polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Para dolu çanta ile kaçarken güvenlik kamerasına yansıyan ve üzerinde güvenlik görevlisi üniforması bulunan Ayhan B., 24 saat geçmeden yakalandı.

Vali Şahin duyurdu
Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından Ayhan B.'nin yakalandığını duyurarak, "Kendisine emanet edilen paralarla birlikte kaçan banka nakil görevlisi Emniyet birimlerimizin yaptığı başarılı çalışma sonucu, paralarla birlikte yakalandı. Polisimizi tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

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