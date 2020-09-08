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Beylikdüzü'nde yüksek tansiyon: Akrabalar keserle geldi

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Beylikdüzü'nde trafik kazası sonrası taraflar arasında kavga çıktı. Kavgaya sürücü yakınlarının da dahil olmasıyla taş ve keserler ele alındı. Yüksek tansiyonun yaşandığı olay, polisin biber gazıyla müdahalesiyle son bulurken 2 kişi de yaralandı.

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Beylikdüzü Atatürk Bulvarı'nda iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından araçlarında içinde bulunan kişiler arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle, kazaya karışan taraflar arasında kavga çıktı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ve ekiplerine bildirdi.

Kavga eden kişilerin yakınlarının olay yerine gelmesiyle beraber tartışma yeniden başladı. Kavgaya karışan kişilerden birinin yakınının, karşı tarafa saldırması ile beraber olay daha da büyüdü. Polis, taş ve keserlerin de kullanıldığı kavgayı ayırmakta güçlük yaşadı. Takviye olarak sevk edilen polislerin de gelmesiyle polis ekipleri biber gazı kullanarak kavgayı sonlandırdı.

Olayda 2 kişi yaralandı

Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alınırken, yaralanan iki kişi de ambulanslara alındı. Gözaltına alınan kişiler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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